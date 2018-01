Rastislav Špirko: Vo Zvolene mám úplne všetko, čo potrebujem, som spokojný

Decembrová posila HKM Zvolen – Rastislav Špirko, verí, že Zvolenu môže ponúknuť viac.

11. jan 2018 o 11:37 SITA

ZVOLEN. Skúsený útočník Rastislav Špirko je hráčom tipsportligového Zvolena od polovice decembra, za tím spod Pustého hradu odohral osem duelov a nazbieral v nich tri góly a rovnaký počet asistencií.

Sám so sebou nie je spokojný. „Body sa odo mňa určite očakávajú. Sám ešte nie som úplne spokojný so svojou hrou. Verím, že môžem ponúknuť oveľa viac. Aj pre spomenuté faktory som zatiaľ nemal možnosť dostať sa do optimálnej formy. Nejde mi však ani tak o body, ako skôr o to, aby som sa sám cítil na ľade čo najlepšie a predvádzal hru, ktorú viem, že dokážem predviesť,“ povedal Špirko v rozhovore pre oficiálny web HKM Zvolen.

Spokojnosť však vyjadril s podmienkami, aké vo Zvolene našiel. „Zažil som toho už dosť, no nikdy som nebol príliš náročný a nemal žiadne extra požiadavky. Mám tu úplne všetko, čo potrebujem a ako som povedal, som spokojný,“ poznamenal Špirko a doplnil, že spokojný je aj s fungovaním mužstva a partiou v hráčskej kabíne.

Zvolenčania bojujú v Tipsport lige o najvrchnejšie priečky. Aktuálne figurujú na tretej pozícii, ale na lídra z Trenčína strácajú len dva body.