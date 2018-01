Eva Chylová už nie je riaditeľkou gymnázia

Školu ako jej druhá ponovembrová riaditeľka viedla desať rokov.

8. jan 2018 o 13:48 Ľubica Mojžišová

ZVOLEN. Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene vstúpilo do nového roka so zmenou na poste riaditeľa. Doterajšia riaditeľka Eva Chylová sa rozhodla po desiatich rokoch šéfovania škole viac už nekandidovať a odísť do súkromia.

„V živote je dôležité vedieť včas sa chopiť šance a vedieť aj v pravom čase odísť,“ okomentovala svoje rozhodnutie s úsmevom. Bola druhou ponovembrovou riaditeľkou, keď vo funkcii vystriedala dlhoročného riaditeľa Jozefa Bilyho.

Ak nepočítame Pavla Kiapeša, ktorý v búrlivom období gymnázia, keď sa proti odvolaniu obľúbeného Bilyho postavili študenti aj učitelia, dostal dočasne, na pol roka, poverenie na vedenie školy.

Po aktuálnom výberovom konaní si na riaditeľskú stoličku (znova) zasadne Ivetta Vidová, ktorá bola predtým riaditeľkou zvolenského osemročného gymnázia. Obe gymnáziá v septembri 2014 zlúčili.

Za školskou katedrou

Chylová sa chce teraz v prvom rade venovať rodine. Teší sa, že bude mať viac času aj na svoje tri vnúčatá. Na gymnáziu učila dejepis, okrem neho má aprobáciu aj na etiku a občiansku náuku.

Priznáva, že žiaci aj škola jej budú chýbať. „Šla som učiť hneď po maturite, pretože som študovala diaľkovo, a učila som 44 rokov. Ale všetko sa raz musí skončiť,“ podotýka.

Učiť začínala na základnej škole v Prievidzi, odkiaľ pochádza. Po skončení štúdia sa presťahovala do Zvolena, kde dostal prácu jej manžel.

Vo Zvolene si ako učiteľka našla miesto na dopravnej priemyslovke, učila tam 17 rokov. Neskôr pôsobila v štátnej a verejnej správe, istý čas aj ako vedúca odboru školstva na banskobystrickom župnom úrade.

Na tanečnom parkete

Jej profesijný život sa nespája len so školskou katedrou, ale aj s tanečným parketom. Vďaka nej tu 25 rokov úspešne žil Klub moderného tanca Tip, bola jeho umeleckou šéfkou aj choreografkou. Zakaždým, počas celej histórie, si pritom klub dokázal obhájiť titul majstra Slovenska v rôznych disciplínach scénického tanca.

„Bolo to krásne obdobie, skončilo sa pred štrnástimi rokmi,“ hovorí. Len niekoľko dní po návrate z Talianska, kde klub hosťoval v Janove, v tom čase hlavnom meste európskej kultúry, ho čakalo rozlúčkové predstavenie na scéne zvolenského divadla.

„V Janove Slovensko reprezentovala iba Lúčnica a náš amatérsky súbor Tip,“ spomína na jeden z úspechov súboru. „Ako darček sme dostali rozhodnutie mesta, že už nebude naším zriaďovateľom. Mala som svoje zamestnanie, neživila som sa prácou so súborom, nezvládla by som si zakladať živnosť na jeho prevádzkovanie. To už bolo nad moje sily,“ ozrejmuje dôvody jeho zániku.