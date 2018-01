Hektický a dramatický záver poslal duel do predĺženia, v ňom sa tešil Trenčín

Trenčania sa vďaka víťazstvu pod Pustým hradom opäť dostali na čelo tabuľky. Zvolen je tretí.

7. jan 2018 o 20:28 TASR

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 3:4 pp a sn (0:1, 1:0, 2:2 – 0:0, 0:1)

Góly: 40. Coffman (Špirko), 50. Coffman, 60. Kytnár - 19. Frühauf (Ružička, Varga), 43. Pardavý ml. (Gašparovič), 56. Radivojevič (Ölvecký), rozh. nájazd: Radivojevič. Rozhodovali: P. Stano, D. Konc – Výleta, Kollár, vylúčení na 2 min: 3:5, navyše: Themár 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1679 divákov.

Zvolen: Šimko – Drgoň, Ross, Bokroš, Hraško, Wharton, Ťavoda, Andersons – Coffman, Špirko, Obdržálek - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Matis, Steén, Ďaloga – Síkela, L. Jurík, Dubeň

Trenčín: Valent - Bohunický, Starosta, Cebák, Frühauf, Pač, Holenda, Špankovič, Themár - Radivojevič, Ölvecký, Varga - Sojčík, Ružička, Bezúch - Mikula, Dlouhý, Hecl - Švec, Pardavý, Gašparovič

Vo Zvolene sa hral od úvodných minút rýchly hokej s množstvom šanci na oboch stranách. Do prvej sa dostali hostia už v prvej minúte, ale Ružička pred Šimkom neuspel. Trenčania hrali v štvrtej minúte presilovku a počas nej mohol otvoriť skóre najmä Mikula zblízka. Na opačnej strane zaujala individuálna akcia Chovana a strela voľného Rossa z kruhu, proti bol Valent. V oslabení sa dostal do dobrej možnosti útočník Dukly Dlouhý, ale nerozvlnil sieť. Nepodarilo sa to ani domácemu Šišovskému, ktorý zakončoval z dvoch metrov. Až minútu pred prestávkou sa menil bezgólový stav, pretože Trenčania využili presilovku po strele Frühaufa od modrej – 0:1.

Prečítajte si tiež: Zvolenčania odčinili debakel v derby, Šimko s čistým kontom

V druhej tretine mali viac z hry Zvolenčania, ale nepremieňali ani vyložené príležitosti. Coffman sa pekne natlačil pred Valenta, ale puk za neho nedostal. Na tohto skúseného gólmana potom nevyzrel Dubeň, ktorý sa ocitol zoči – voči a úspešný nebol pri pravej žrdi ani voľný Matis. V 35. minúte mohol ťažiť z rýchleho prečíslenia Michal Chovan, ale zazvonil iba na hornej žŕdke. Vyrovnanie napokon zabezpečil 36 sekúnd pred druhou prestávkou Coffman. Pekne prenikol za obranu súpera a v páde zasunul puk za brankára Dukly – 1:1.

Do tretieho dejstva nastúpili lepšie Trenčania. Najprv v prečíslení dvoch na jedného neskóroval Hecl, no v 43. minúte po prihrávke Gašparoviča prestrelil Šimka pohotovou koncovkou Pardavý – 1:2. Zvolen následne prepol na vyššie obrátky, veľkú šancu mal Kytnár, ale sám pred Valentom pohorel. Hostia hrozili z brejkov, vedenie mohol navýšiť Gašparovič, ale nestalo sa tak a prišiel trest. Veľkú chybu Frühaufa pretavil do vyrovnania pred bránkou úplne voľný Coffman – 2:2. Domáci mali aj ďalšie skvelé možnosti, zahadzovali ich však ako na bežiacom páse, predovšetkým Kytnár, Obdržálek, Steén v presilovke a tutovku nevyužil Matis. Dukla si počkala na svoju príležitosť do 56. minúty. Radivojevič bol v medzikruží úplne voľný a puk poslal pomedzi betóny Šimka – 2:3. V samom závere Zvolenčania odvolali brankára, hrali v šestici, nepríjemne sa im zranil Chovan po náraze do mantinelu, ale to akoby jeho spoluhráčov nakoplo. Po buly na modrej čiare prešiel pred Valenta agilný Kytnár a 22 sekúnd pred klaksónom vyrovnal na 3:3.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Posledná Detva zdolala Žilinu, rozhodla o tom v tretej tretine

V predĺžení takmer dve tisíc divákov gól nevidelo, najbližšie mali k nemu Obdržálek a Coffman. Rozhodli teda samostatné nájazdy, v ktorých uspeli Duklisti, konkrétne Radivojevič a Ružička.

Hlasy po zápase

Peter Mikula, tréner Zvolena: "Dve tretiny sme sa hľadali na ľade, až v poslednej sme ukázali niečo z nášho umenia. Takže s jedným bodom som spokojný. Vyrovnali sme v samom závere riadneho hracieho času po chybe súpera, v predĺžení sme mali väčšie šance, ale Trenčín disponoval v tomto stretnutí kvalitnejším výkonom, takže bod navyše si viac zaslúžil."

Milan Kytnár, autor vyrovnávajúceho gólu Zvolena: "Boli sme radi, že sa nám podarilo v závere vyrovnať, ale prehra mrzí, pretože v tretej tretine sme mali veľa vyložených príležitostí, no nevyužili sme ich. Na šance sme dnes vyhrali my, ale hokej sa hrá na góly a v tom bol súper lepší. Škoda, že sme dnes nevyužili šancu na prvé miesto, ale hokej mal všetko čo mal mať a divákov mohol potešiť.“

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Stretli sa dve kvalitné mužstvá, ktoré to potvrdzujú postavením v tabuľke, takže videli sme boj o každý puk. Nás toto víťazstvo veľmi teší a povzbudzuje do ďalších zápasov. Potrebovali sme konečne vonku zabodovať, čo sa napokon podarilo. Sezóna je však ešte dlhá, vyrovnanosť v tabuľke je vysoká, takže každý bod má svoju cenu."

Branko Radivojevič, autor dvoch gólov Trenčína vrátane rozhodujúceho: "Bol to veľmi divoký zápas. My sme hrali veľmi dobre od samého začiatku, ale po troch našich chybách sme súperovi darovali góly. Vďaka aj za extra bod navyše. Chceli sme vyhrať a dva body nás teda veľmi tešia. Touto výhrou si môžeme vybudovať sebadôveru. Lepšie nám dnes išli nohy, mali sme viac energie."