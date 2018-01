Zvolen sa na plese stane župným mestom

Fašiangové obdobie si vo Zvolene opäť pripomenieme tradičným Zvolenským plesom, ktorý sa tentoraz uskutoční 27. januára 2018 v hoteli Poľana.

7. jan 2018 o 18:13

„Predchádzajúcimi ročníkmi usporiadatelia nasadili vysokú latku,“ hovorí primátorka mesta Zvolen pani Lenka Balkovičová, ktorá nad týmto plesom prevzala záštitu a dodáva, že sa teší na stretnutie so Zvolenčanmi a priateľmi tohto krásneho mesta pod Pustým hradom.

Jedným z moderátorov plesu bude Rado Kuric.

Prekonať minulé ročníky bude náročné, ale avizovaný program hovorí za všetko. Plesovú sezónu, rovnako ako minulý rok, oslávime dobre namiešaným mixom kvalitnej zábavy a rôznych hudobných štýlov. To znamená, že na tanečných parketoch sa opäť bude snúbiť elegancia s ľudovou hudbou a modernými rytmami.

Prestížnej úlohy otvoriť Zvolenský ples sa ujmú rodáci, známi aj z obľúbenej televíznej relácie Noc v archíve, Radoslav Kuric a Mikuláš Michelčík. Nie všetci vedia, že disponujú nielen obratným jazykom a vtipom, ale sú aj spevácky nadaní, čo predvedú aj na javisku v niekoľkých piesňach.

Hlavnou hviezdou však bude Vašo Patejdl, ktorý hostí dostane do varu svojimi najväčšími hitmi. Veľkú zábavu na ľudovú nôtu určite rozprúdia aj Pecníkovci, ktorí pod taktovkou Juraja Pecníka precestovali s našimi najkrajšími ľudovkami aj hodný kus sveta. Najväčšie hity slovenskej a českej histórie odpáli zas Starmania, v ktorej si okrem iných zaspieva aj Miki Michelčík. O diskotékovú produkciu sa postará DJ Laco Hradský a priestor dostanú aj talentované speváčky z nášho mesta a další.

Miesto pri stole si už rezervovali aj niektorí prominentní hostia. Okrem iných svoju účasť potvrdili napríklad Jozef Oklamčák a Jozef Golonka. Hoci budú obaja robiť garde svojim manželkám, to však ešte neznamená, že na parkete nevykrútia aj iné dámy.

Súčasťou Zvolenského plesu bude od tohto ročníka milá tradícia. „Zvolen bol celé stáročia župným mestom. To už síce neplatí, no my sme sa rozhodli aspoň symbolicky prinavrátiť mu tento honor a odovzdávať cenu s názvom Zvolenský župan. Dostane ju každý rok človek, ktorý sa v uplynulom období najviac pričinil o rozvoj Zvolena alebo o šírenie dobrého mena nášho mesta,“ prezrádza organizátor plesu Ján Kubiš. Konkrétny zatiaľ byť v tejto súvislosti odmieta. Prezradil nám však svoju malú súkromnú raritku. „Dodnes si pamätám, že svoj prvý ples som usporiadal už v roku 1990. Pripadol na 27. január. To znamená, že na rovnaký deň, ako bude nastávajúci Zvolenský ples. Budem mať teda v tomto smere jubileum, a to je pre mňa veľmi zaväzujúce,“ povedal nám významne Ján Kubiš.