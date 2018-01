Bystričania si po Zvolene zgustli aj na Detve

Posledná Detva utrpela pod Urpínom u lídra zdrvujúcu prehru.

6. jan 2018 o 20:33 TASR

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC 07 Orin Detva 9:1 (5:1, 3:0, 1:0)

Góly: 4. Sedlák (Gabor, Bubela), 5. Bortňák (Košecký, Češík), 10. Hrnka (Bubela, Gélinas), 16. Giľak, 18. Asselin, 24. Giľak (Asselin), 36. Bortňák (Aliu), 39. Kubka (Rosandič, Kabáč), 47. Gabor (Bartánus, Bubela) - 18. Gašpar (Ondris). Rozhodcovia T. Orolin, Lauff - Stanzel, Bogdaň, vylúčení 3:6, presilovky 2:0, v oslabení 0:0, zmeny: 5. Hackett za Nagya, 2841 divákov (vypredané).

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Sedlák, Rosandič, Aliu, Gélinas, Košecký - Hrnka, T. Surový, Brittain - Gabor, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Giľak - Kabáč, Češík, Bortňák

HC 07 Orin Detva: Nagy - Mar. Chovan, Kuklev, F.Fekiač, Sládok, Macejko, Vyskoč, Jendroľ, Šimon - Belluš, Ščurko, Sitnikov - Milý, Surovka, Žilka - Videlka, Murček, Piačka - M. Surový, Gašpar, Ondris

Už v 5. minúte hostia menili brankára na znak toho, že vývin zápasu smeroval k jednoznačnému rozuzleniu. Bola to často hra mačky s myšou, vysoký favorit už v prvej tretine päťkrát rozvlnil sieť a v ďalšom priebehu mali Detvanci jediný cieľ, neprehrať s hanbou. Príliš sa im to nedarilo, po štvrtom góle si tréner Dornič vybral oddychový čas, no ani ten príliš nepomohol. V 17. minúte prvýkrát trafili po strele Martina Chovana bránku, vzápätí dokonca nebránený Gašpar skóroval, no 'barani' šli pevne za svojím cieľom a desiatym víťazstvom v nepretržitom rade.

Ich góly pramenili zo striel z väčšej i strednej vzdialenosti, padali aj po tečoch a dorážkach, a to ešte naplno neuplatnili pred bránkou svoju povestnú agresivitu. V kombináciách sa príliš neukázali, ani nemuseli, stačilo im, že tak ako v predchádzajúcich dvoch zápasoch už po dvoch tretinách strelili opäť osem gólov a dvojciferné víťazstvo bolo na dosah.

Pred treťou tretinou sa už riešil len jeden otáznik, či sa diváci dočkajú desiatky a individuálneho hetriku. Blízko k nemu mali Bortňák, ktorý sa do zostavy vrátil po zranení a pauze takmer troch mesiacov, alebo Giľak. Nakoniec obaja zostali pri dvoch góloch aj preto, že ofenzívne úsilie 'baranov' trochu zoslablo. Obrovskú šancu spálil v 45. minúte v presilovke Asselin, z deviateho gólu sa radoval v 47. minúte Gabor, ktorý po dorážke spečatil jednoznačný výsledok.

Hlasy trénerov

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: „My sme očakávali ťažký zápas s húževnatým súperom. Rýchlo sme strelili dva góly, na hokejky si hráči priniesli pokoj a od začiatku do konca hrali svoju hru. Dominovali sme, boli sme silní na puku, tlačili sa do bránky a uhrali sme vo výbornej atmosfére pekný výsledok.“

Ivan Dornič, tréner Detvy: „My sme vedeli, že na nás v Banskej Bystrici nečaká nič dobré, no chceli sme prekvapiť. Bohužiaľ, aj keď bola v mužstve dobrá nálada, za 30 sekúnd sme dostali dva góly, s mužstvom to zakývalo a inkasovali sme ďalej. Proti takému súperovi sa už ťažko hralo a dovolím si tvrdiť, že ak by bolo teraz finále, určite je Banská Bystrica majster. Robíme neustále na posilách, ale šťastie pri ich výbere nemáme. Musíme byť trpezliví, no v rozbehnutej sezóne to nie je jednoduché.“