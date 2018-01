Zvolenčania odčinili debakel v derby, Šimko s čistým kontom

Žilinskí vlci nedokázali hosťom spod Pustého hradu streliť ani gól.

6. jan 2018 o 20:12 TASR

MsHK DOXXbet Žilina – HKM Zvolen 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Góly: 42. Kytnár (Šišovský), 47. Dubeň (Špirko), 54. Špirko (Coffman, Drgoň). Rozhodovali: Lokšík, Stano – Junek, Krajčík, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1278 divákov.

Žilina: Tomek – Juraško, Kozák – Poulin, Mazanec – Chaloupka, Roman – Meliško, Mendrej – Pospíšil, Handlovský, Klimenta – Juraj Jurík, Hruška, Tvrdoň – Stupka, Witala, Konečný – Rogoň, Húževka, Švihálek

Zvolen: Šimko – Drgoň, Ross – Bokroš, Hraško – Wharton, Ťavoda – Andersons – Coffman, Špirko, Obdržálek – Šišovský, Kytnár, Chovan – Matis, Steén, Ďaloga – Síkela, Lukáš Jurík, Dubeň

Úvodné minúty prvého zápasu v Novom roku v Žiline boli vyrovnané. Ojedinelé strelecké pokusy na oboch stranách brankári kryli. V 4. minúte sa ocitol sám pred Tomekom Coffman, ale domáci brankár bol pozorný. Strelecké pokusy Pospíšila a Špirku zostali nevyužité. K úvodnému gólu zápasu mali bližšie Zvolenčania na začiatku druhej desaťminútovky. Samostatný nájazd troch hráčov vyriešil Juraško, o minútu neskôr strelu Špirka po prihrávke Obdržálka domáci gólman kryl. Zvolenčania mali následne početnú prevahu pri vylúčení kapitána domácich Konečného, ale tú nevyužili. V ďalšom priebehu bola hra na oboch stranách rozháraná a tak prvá tretina skončila bez gólov.

Druhú tretinu odohrali obe mužstvá vo svižnejšom tempe. V 23. minúte Švihalek a Rogoň pálili na Šimka, ale ten ich strely kryl. V 28. minúte mohol prekonať Tomeka Ďaloga, ale na dvakrát nedal. Domáci mohli ísť do vedenia, ale strely Pospíšila a Klimenta zvolenský gólman zlikvidoval. V 32. minúte vyskúšal Tomeka Hraško. Zvolenčania mali pri vylúčení Chaloupku možnosť druhej presilovej hry, ale vyťažili z nej len strelecké pokusy Coffmana a Špirku. Samostatný únik Rogoňa zostal tiež nevyužitý. Od 35. minúty si mohli presilovú hru pri vylúčení Bokroša zahrať aj domáci, ale tí tiež neboli efektívni. V záverečných minútach Šiškovský tečoval sám pred Tomekom, následne mohol vsietiť úvodný gól Ďaloga, ale gólman Žiliny si udržal čisté konto.

V záverečnej tretine hostia zo Zvolena potvrdili svoje tretie miesto v tabuľke. V 41. minúte mal príležitosť domáci Hruška, ale sám pred Šimkom nedal. Potom sa dostali k slovu Zvolenčania. V 42. minúte chyboval domáci obranca Poulin a Kytnár z bezprostrednej blízkosti prvýkrát prekonal Tomeka. O päť minút domáca obrana vyrobila ďalšiu hrúbku, ktorú potrestal Dubeň. Následná presilovka Žiliny zostala nevyužitá. Pri vylúčení Kozáka pálil Bokroš, ale Tomek kryl. Šesť sekúnd pred vypršaním trestu Zvolenčania zahrali biliardovú akciu, na konci ktorej bol Špirko. Zvolenčania mohli prikrášliť výsledok po vyše minútovej presilovke o dvoch hráčov, ale tú nevyužili. Napriek tomu si zo Žiliny odviezli cenné tri body.

Hlasy trénerov

Petr Rosol, tréner Žiliny: „Pokiaľ som pri mužstve, bol to z našej strany najslabší výkon. Nehrali sme to, čo sme si povedali pred zápasom, boli sme málo agresívni. I keď sme mali pred súperom nejaký rešpekt, bol to z našej strany zbabelý výkon.“

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Po predchádzajúcej prehre 1:8 doma pred plným domom sme chceli vyhrať. Vedeli sme, že Žilina je nepríjemný súper, vo viacerých zápasoch nás potrápila. Dnes zvíťazil náš kolektívny výkon. Zápas sme kontrolovali, po dvoch tretinách bola len otázka času, kedy dáme góly. V tretej tretine sme boli efektívni. Naše víťazstvo je zaslúžené.“