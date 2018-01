Niektoré cesty sú pre autá obmedzené

Horské priechody Vrchslatina a Šútovce sú uzatvorené pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.

6. jan 2018 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, informuje Slovenská správa ciest.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.



Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem priechodov Vrchslatina, Huty a Herlianske Sedlo, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov.



Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na ceste II/578 Skalka - Kremnica. Znížená dohľadnosť do 50 m je v okolí Turne nad Bodvou do 100 m v lokalitách Banská Štiavnica, Kremnica, Nová Bystrá a do 200 m v lokalitách Donovaly, Šturec, Dargov, Stožok, Šamorín, Čaňa, Sekule, Široké, Dobšiná, Holčíkovce, Košice - krematórium, Moldava nad Bodvou, Detva, Ďurďošík a Považská Bystrica.



Horské priechody Vrchslatina (cesta II/529) a Šútovce (cesta III/1774) sú uzatvorené pre vozidlá nad 10 m dĺžky.



Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu.



Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.



Zbojská (I/72) sú zjazdné pre vozidlá nad 3,5 t iba so snehovými reťazami.



Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.