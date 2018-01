Bitka pred nočným barom sa skončila vážnym zranením

Zvolenčanovi hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

4. jan 2018 o 14:02 ROS

ZVOLEN. Obvineniu z ublíženia na zdraví a výtržníctva čelí 35-ročný muž zo Zvolena. Podľa policajného vyšetrovateľa ešte v sobotu (30. 12.) krátko po polnoci na Námestí SNP vo Zvolene fyzicky napadol pred reštauráciou 29-ročného muža z Vígľašskej Huty.

„Po predchádzajúcej hádke a vzájomnom napádaní sa spadli obaja počas bitky na chodník, kde obvinený opakovane udrel päsťou poškodeného do tváre. Keď sa poškodený snažil postaviť, obvinený ho oboma rukami strčil do hornej časti tela, následkom čoho muž spadol dozadu a hlavou narazil do steny budovy,“ opísala okolnosti incidentu krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová.

Zvolenčan tak spôsobil poškodenému poranenie hlavy s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.

Zvolenskí kriminalisti ho vypátrali a v utorok večer (2. 1.) zadržali. „Po vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby,“ doplnila Faltániová.

Keďže muž z Vígľašskej Huty utrpel ťažkú ujmu na zdraví, Zvolenčanovi hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.