Lekári na Podpoľaní sa vzbúrili, región zostal bez pohotovosti

Za lekárskou službou prvej pomoci budú musieť ľudia cestovať do Zvolena. Niektorí aj 60 kilometrov.

3. jan 2018 o 21:48 Ľubica Mojžišová

DETVA. Okolo 35-tisíc obyvateľov Podpoľania prišlo od januára o lekársku službu prvej pomoci. Tamojší praktickí lekári sa vzopreli a odmietajú na pohotovosti slúžiť.

„Dvanásť lekárov mi dalo výpovede. Zostali piati a s takým počtom pohotovostné služby kapacitne nepokryjeme,“ hovorí lekár Jozef Golian, ktorý pohotovosť v Detve prevádzkoval.

Dôvodom sú podľa neho chronicky známe problémy, pre ktoré nie sú pohotovostné služby medzi lekármi populárne.

„Nie sú adekvátne finančne ohodnotené, ale peniaze nie sú hlavný problém,“ podotýka Golian. „Je to hlavne vyťaženosť lekárov, sú vyčerpaní. Odslúžia celú noc a na druhý deň ráno musia ísť do ambulancie. A je rozdiel, keď vo väčších mestách vyjde na lekára jedna služba raz za mesiac, možno aj za dva, kým niektorí musia slúžiť 3- či 4-krát do mesiaca,“ vysvetľuje.

Z 12 lekárov, ktorí dali výpovede, sú ôsmi buď dôchodcovia alebo tesne pred dôchodkom.

„Snažil som sa situáciu zvládnuť a ovplyvniť, bohužiaľ, kolegov som už nepresvedčil. Majú na to právo, hoci to ich nezbavuje povinnosti slúžiť pohotovostné služby. Ale to už je problém samosprávneho kraja a ministerstva zdravotníctva,“ dodáva.

Hlavy podpolianskych miest a obcí jej zrušenie zaskočilo. Všetci pätnásti sa podpísali pod výzvu, v ktorej žiadajú praktických lekárov, aby prehodnotili svoj postoj a pohotovosť zachovali. Zatiaľ neúspešne.