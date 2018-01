Poprad potvrdil pod Poľanou úlohu favorita

Detvianski hokejisti, už aj s novou útočnou posilou z Ruska, nenadviazali na úspešný záver minulého roka.

3. jan 2018 o 21:03 (SITA, TASR)

HC 07 Detva - HK Poprad 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Góly: 9. Videlka (Macejko, Piačka) – 20. Štrauch (D. Brejčák), 24. Paločko (McDowell, Štrauch), 35. Heizer (König). Rozhodovali: Jonák, Kubuš – Rojík, Výleta, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:0, oslabenia 0:0, 440 divákov.

Detva: Viarbitski – Kuklev, Chovan, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Gachulinec, Jendroľ – Sitnikov, Surovka, Ščurko – Žilka, Chovan, Milý – Piačka, Murček, Videlka – Utkin, M. Surový, Abramov

Poprad: Corbeil – D. Brejčák, McDowell, König, Petran, Fabian, Dinda, Davydov, Jáchym – Štrauch, Mlynarovič, Paločko – Abdul, Heizer, Buc – Vašaš, Vartovník, Bondra – Hvila, Ježek, Nespala

Hokejisti HK Poprad potvrdili úlohu favorita v stredajšom stretnutí 33. kola najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy, keď zvíťazili na ľade HC 07 Orin Detva 3:1.

Úvodný presný zásah duelu dosiahol v 9. min domáci útočník David Videlka, hostia však ešte počas prvej tretiny zásluhou Andreasa Štraucha vyrovnali. O víťazstve „kamzíkov“ rozhodli zásahy Matúša Paločka a Radomíra Heizera z druhej tretiny.

Vitalyi Sitnikov, nová posila Podpoľancov sa predstavila v prvom útoku so Surovkom a Ščurkom. Rus si však bod nepripísal.

Hlasy po zápase

Ivan Dornič, tréner Detvy: „Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas z obidvoch strán. Ako aj v iných zápasoch, tak aj v tomto sme nedokázali premeniť vyložené šance. Poprad ich premenil a dostal sa do vedenia. My sme museli doťahovať, no nepodarilo sa nám streliť kontaktný gól na 2:3. Päť minút pred koncom sme ich zavreli v obrannom pásme a hrali sme bez brankára, no ani pri tejto početnej výhode sme nedokázali streliť vytúžený gól.“

Marcel Ozimák, tréner Popradu: „Musím povedať, že v Detve sa hrá veľmi ťažko. Musím pochváliť Ivana Dorniča, ktorý tu od svojho príchodu spravil veľa roboty, jeho tím má oveľa lepší herný prejav. My sme však do dnešného zápasu išli s jednoznačným cieľom vyhrať, čo sa nám aj podarilo, keď sme takou nátlakovou hrou získali vedenie. Záverečný tlak Detvy sme ustáli a z tohto stretnutia si zaslúžene berieme tri body.“