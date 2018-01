Osem inkasovaných gólov znamenal poriadny debakel Zvolena v pohronskom derby

Vo štvrtom derby sezóny vrátili Bystričania Zvolenu požičané a aj s úrokmi.

3. jan 2018 o 20:39 TASR

HKM Zvolen - HC '05 iClinic Banská Bystrica 1:8 (0:3, 0:3, 1:2)

Góly: 56. Obdržálek (Šišovský) - 7. Brittain (T. Surový, Hrnka), 10. Hrnka (Bartánus), 18. T. Surový (Brittain, Kubka), 21. Bartánus (Bubela, M. Rosandič), 24. Lamper (Brittain), 33. Bubela (Asselin, Bartánus), 44. Brittain (T. Surový), 52. Faille (Asselin, Giľak). Rozhodovali: P. Stano, Štefik – Krajčík, Junek, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3895 divákov.

Banská Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Delisle, M. Rosandič, Aliu, A. Sedlák, Gélinas, A. Sedlák - Lamper, T. Surový, Brittain – Hrnka, Bubela, Bartánus – Giľak, Faille, Asselin – Kabáč, Češík, Gabor

Zvolen: Nieminen (21. Šimko) – J. Kováčik, Hraško, Drgoň, Ross, Ťavoda, Wharton, T. Bokroš, Andersons – Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Coffman, Špirko, Obdržálek – Matis, Steén, Síkela – Marcinek, L. Jurík, Martin Ďaloga

Lepší nástup do zápasu mali hostia. V presilovke sa ocitli pred bránkou v dobrých možnostiach Hrnka a Bartánus, ale Nieminen bol proti. Úvodný gól padol v siedmej minúte po peknej prihrávke Surového. Puk si v medzikruží spracoval Brittain, prešiel s ním dopredu a bekhendom zakončil. V desiatej minúte bolo už 0:2. Po chybe Chovana našiel Bartánus pred bránkou Hrnku a ten sa nemýlil. Zvolen potom ožil, snažil sa znížiť, ale Matis zoči – voči Lukášovi neuspel a dieru medzi jeho betónmi nenašiel ani zblízka v šanci Martin Ďaloga. Prišiel teda trest. V osemnástej minúte Brittain oplatil Surovému nahrávku a bystrický kapitán strieľal z pravého kruhu bez prípravy do odkrytej svätyne súpera.

Prečítajte si tiež: Zvolenský odchovanec Marek Ďaloga sa vrátil do Sparty Praha

V strednom dejstve sa žiadny obrat v podaní domácich nekonal. Štvrtý gól hneď po pár sekundách totiž obstaral Bartánus. Ocitol sa v prečíslení a hoci po jeho strele Nieminen puk vyrazil, bystrický hráč sa ešte pokúsil o dorážku, trafil hokejku súpera a od nej napokon puk zamieril medzi žrde. Do bránky teda putoval Šimko, ktorý vzápätí zlikvidoval nájazd Asselinovi. Prekvapil ho však v 24. minúte Lamper. Zakončoval spoza bránkovej čiary a našiel medzeru medzi pravou žrďou a nohou zvolenského gólmana – 0:5. Nasledoval oddychový čas trénera Mikulu, no ani po ňom sa jeho zverenci neprebrali. Boli pomalší, málo agresívni, ťahali za kratší koniec. Iba v presilovke sa dostali do šance, zblízka neuspel Špirko. Na opačnej strane sa už v hre piatich proti piatim vydarila rýchla útočná akcia, keď po prihrávke Asselina mieril presne Bubela.

V tretej tretine sa síce Zvolenčania snažili pred takmer štyrmi tisíckami divákov aspoň o čestný gól, ale nevyhli sa chybám, po ktorých inkasovali. V 44. minúte zvýšil na 0:7 bekhendom po ľade Brittain a keďže tutovky spálili domáci Matis a Šišovský, Bystrica opäť trestala, keď účinné bekhendové zakončenie predviedol aj Faille. Následne 'barani' mali ďalšie šance v presilovke, ale Bartánus a Surový Šimka neprekonali. Naopak 'bryndziarom' vyšlo v oslabení prečíslenie, po ktorom korigoval stav Obdržálek na konečných 1:8.

Hlasy po zápase

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: „Sme spokojní s predvedenou hrou i výsledkom. Podali sme disciplinovaný a kolektívny výkon, o ktorý sa zaslúžil každý jeden náš hráč na ľade. Napadalo nám to dnes, boli sme efektívni, ale teší ma aj to, že sme silný Zvolen nepúšťali do nejakých šancí, či väčšieho tlaku. Boli sme trpezliví, čakali na svoje príležitosti a tie sme premieňali. Pochvala smeruje každému jednému hráčovi a fanúšikom, ktorí sem prišli z Banskej Bystrice a vytvorili nám takmer domáce prostredie.“

Peter Mikula, tréner Zvolena: „Súper nám predviedol to, čo sme chceli my im. Život je už taký. Asi som nedostatočne pripravil mužstvo na tento zápas, z toho pramenili veci, ktoré sme nezvládli. Po prvej tretine sa dalo ešte so zápasom niečo robiť, po druhej sme už bojovali o svoju česť, bolo to veľmi nepríjemné. Každá facka je dobrá, ale toto bola krutá facka, pretože sa hralo o prvé miesto. Hráči veľmi chceli, rovnako tak aj ja, ale výsledok je pre nás veľmi nepriaznivý.“

Tomáš Surový, kapitán Banskej Bystrice: „Bolo to derby, sme radi, že nám to tam napadalo. Takýto zápas sa stane možno raz za sezónu. Tento výsledok však nič neznamená. Zvolen má silné mužstvo a do konca súťaže je ešte ďaleko. Deväťzápasová víťazná séria nás teší, sme radi za ňu, ale musíme ísť ďalej, čakajú nás ťažké zápasy a v tabuľke je to tesné.“

Lukáš Jurík, kapitán Zvolena: „Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom, že sme ich takto privítali do nového roka. Od začiatku sme boli krok pozadu, asi sme neboli v hlavách na tento zápas pripravení. Všetko, čo sme si povedali, zostalo v šatni. Každá facka padne vhod, ale škoda, že prišla práve v derby s Banskou Bystricou. Otriasli nami góly v prvej tretine, súper dominoval na ľade, hral ľahko. Hostia hrala play off zápas, my sme hrali priateľský duel. Bolo to hlavne v našich hlavách.“