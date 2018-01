Obdivuhodné, ročne prejdú na bicykli tisíce kilometrov

Štyria zvolenskí nadšenci cyklistiky a turistiky zvládajú náročné cyklojazdy, za rok urobia niekoľko tisíc kilometrov.

2. jan 2018 o 11:44 Stanislav Černák

ZVOLEN. Vekom už dôchodcovia, no duchom a kondíciou stále mladí. Ján Malý, Jozef Grolmus, Jozef Homola a Jozef Slivka. Ich vášňou je cyklistika. Pravidelne sa zúčastňujú populárnej Cyklojazdy histórie a podobných akcií.

„Na vyššej úrovni bicyklujem odhadom 16 či 17 rokov. Za sezónu urobím pár tisíc kilometrov. Najviac som prešiel viac než 5000 km, v roku 2017 sa mi podarilo prejsť 3000 km,“ povedal 67-ročný Ján Malý.

Sezóna trvá približne od apríla do konca novembra. „V zime sa udržiavam v kondícii na trenažéri, zapnem popri tom televízor, párkrát do týždňa na ňom strávim 45 minút, čo je približne 15 až 20 km. V zime chodievam ešte korčuľovať na zvolenské námestie, v lete chodievam aj na kolieskové korčule na cyklocestu spájajúcu Zvolen so Sliačom,“ doplnil.

Via Magna

Aktuálny rok začal Ján Malý a jeho partia už v apríli. Prvým významnejším zrazom bolo májové podujatie vo Zvolenskej Slatine, počas ktorého mali cyklisti v nohách 70 kilometrov.

To poslúžilo, okrem pravidelných kratších trás, ako dobrá príprava na trojdňovú „misiu“ zvanú Via Magna. „Je to pripomienka veľkej historickej obchodnej cesty od Baltu až dole na Balkán. Táto trasa vedie od Zvolena cez Hont až dole na Juh,“ vysvetlil cyklistický nadšenec.

Najstarším účastníkom tejto cesty bol 72-ročný Jozef Slivka, ktorého spoločne s Jánom Malým doplnili čerství dôchodcovia Jozef Grolmus a Jozef Homola. Organizátorom tohto podujatia je zvolenský vice-primátor Jaroslav Stehlík, ktorý trasu Via Magna rozšíril. V uplynulých ročníkoch sa chodievalo po Šahy, tentokrát viedla trasa až do maďarského Szentendre (Svätý Ondrej). Dokopy túto púť absolvovalo 13 účastníkov.

Spolu 371 km v nohách

Hlavná časť šla autami do Szentendre a odtiaľ späť do Zvolena. Spomínaná štvorica cyklistov ale nešla spoločne s väčšinou. Rozhodli sa túto trasu absolvovať po svojom. Do maďarského mestečka šli na bicykloch už z mesta spod Pustého hradu.

„Šli sme zo Zvolena cez Dudince až do Štúrova a odtiaľ do Szentendre v Maďarsku. Všetci štyria sme si porovnali tachometre na bicykloch, tak od Zvolena do Maďarska sme prešli 165 km za 6 hodín a 25 minút. V Maďarsku sme spali. Naspäť sme šli cez Ostrihom a Štúrovo, odtiaľ sme šli do Šiah, prešli sme 100 km, v Šahách sme znova prespali. Na tretí deň to bola ďalšia stovka. Cez Dudince, Dobrú Nivu až domov do Zvolena. Ale nešli sme len po hlavných cestách. Záver trasy viedol z Dobrej Nivy, cez Breziny, Ostrú Lúku a na privítanie do Zvolena. Dokopy sme za tri dni prešli 371 km. Rozšírenie Via Magna až do Maďarska bolo dobrým ťahom. Je to zaujímavejšie, náročnejšie, ale je aj viac zážitkov a je to veselšie,“ detailne opísal púť Via Magna Ján Malý.

Cyklojazda histórie

Ďalším významným a tradičným podujatím je na konci leta klasická Cyklojazda histórie. „Dakedy ju organizoval Pavel Fógl, ale zo zdravotných dôvodov už nemohol, tak ho nahradili po organizačnej stránke Peter Drozdík a pani Moravcová,“ prezradil Malý.