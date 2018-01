Zvolenský odchovanec Marek Ďaloga sa vrátil do Sparty Praha

Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa stal novou posilou Sparty Praha.

2. jan 2018 o 11:24 TASR

Český klub v pondelok potvrdil jeho príchod z Červenej hviezdy Kchun-lun, čínskeho zástupcu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

„S klubom sme v KHL stratili šancu na postup do play off, takže som rád, že si predĺžim sezónu. Vraciam sa do Sparty, odkiaľ som odišiel do KHL a je to veľmi príjemný pocit,“ citoval portál idnes.cz slovenského reprezentačného obrancu.

Ďaloga prišiel do Kchun-lunu pred sezónou zo Slovana Bratislava. V drese Červenej hviezdy získal v 34 zápasoch tri body za gól a dve asistencie. Účastník troch svetových šampionátov sa vrátil do dobre známeho prostredia, za Spartu hral už v sezóne 2014/2015.

V pražskom tíme patril vtedy medzi kľúčových obrancov, vrátane play off zaň odohral 58 zápasov so ziskom 25 bodov (6+19). Ďaloga v minulosti pôsobil aj v materskom Zvolene, Pardubiciach či Ak Bars Kazaň.