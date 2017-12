Počasie nebolo dobré, Silvestrovskú jazdu absolvovalo iba osem nadšencov

Za nízky počet účastníkov Silvestrovskej jazdy môže zrejme počasie.

31. dec 2017 o 15:34 TASR

Už 23. ročník cyklojazdy odštartoval predpoludním z tamojšieho Svätotrojičného námestia. Trasa bola obvyklá a viedla z Krupiny cez Hontianske Nemce, Kráľovce Krnišov, Devičie, s návratom do okresného mesta. Účastníci sa mali možnosť na trase zastaviť aj v dvoch občerstvovacích staniciach.

