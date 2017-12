Buďte opatrní, na prelome rokov platí výstraha pred poľadovicou

Meteorológovia zo SHMÚ vydali výstrahy pred poľadovicou.

31. dec 2017 o 13:43 SITA

Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre takmer celé územie Slovenska. Varovanie sa netýka iba okresov na krajnom západe a juhozápade SR.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb alebo infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje SHMÚ.

Výstraha trvá do poludňajších hodín resp. až do prvého dňa nového roka 2018.Výstraha platí do pondelkového rána do 9:00 hod. Poľadovica podľa SHMÚ miestami hrozí aj v noci z pondelka na utorok do 12:00.

Prečítajte si tiež: