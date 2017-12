Hráči HKM otočili zápas a v Poprade a uspeli po nájazdoch

Posledný zápas v kalendárnom roku 2017 znamenal pre zverencov trénera Mikulu zisk dvoch bodov.

30. dec 2017 o 20:11 TASR

HK Poprad - HKM Zvolen 2:3 pp a sn (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 7. Mlynarovič (Štrauch, Svitana), 16. Mlynarovič (Petran) - 33. Hraško (Šišovský, Chovan), 43. Coffman (Ross, Špirko), rozhodujúci sam. nájazd: Coffman. Rozhodovali: Novák, D. Konc - Smrek, Gavalier, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2539 divákov.

Poprad: Corbeil – Brejčák, McDowell, König, Petran, Fabian, Dinda, Krempaský, Jáchym – Štrauch, Mlynarovič, Svitana – Lichanec, Heizer, Buc – Abdul, Vartovník, Bondra – Hvila, Ježek, Vašaš

Zvolen: Nieminen – Kováčik, Hraško, Drgoň, Ross, Bokroš, Ťavoda, Marcinek, Andersons – Šišovský, Kytnár, Chovan – Coffman, Steén, Obdržálek – Matis, Špirko, Síkela – Ďaloga, L. Jurík, V. Fekiač

Vstup do zápasu mali síce lepší hostia spod Pustého hradu, ale do vedenia sa ako prví dostali domáci. Po peknej kombinácii prenechal Svitana puk výhodnejšie postavenému Mlynarovičovi, ktorý si s gólovou koncovkou poradil na výbornú - 1:0. Hostia si pred Corbeilom vypracovali niekoľko nebezpečných situácií, ale boli to opäť "kamzíci", ktorí trestali. V 16. minúte sa so šťastím po Petránovom nahodeni dostal puk k osamotenému Mlynarovičovi a ten ho upratal po druhýkrát za chrbát bezmocného Nieminena - 2:0. Tretí gól mohol vzápätí pridať Heizer, ale bol faulovaný. Počas presilovky Poprad dobre napádal Matis, ktorý vypracoval šancu pre Špirka. Jeho strelu ale zastavila žrď. Následne hostia zle striedali a rozhodcovia ich poslali na 82 sekúnd do trojice.

Časť z dlhej presilovej hry o dvoch hráčov si Popradčania preniesli aj do druhej tretiny. Vážnejšiu šancu si však nevypracovali. Ani ďalšie presilovky nezahrali domáci podľa predstáv a Zvolen tak postupne prebral opraty zápasu. Z optického tlaku ale hostia dlho nevedeli nič vyťažiť. Zvolenčania sa zníženia dočkali až na začiatku 33. minúty. Na konci peknej akcie vypracovanej Šišovským s Chovanom poslal puk do odkrytej popradskej brány obranca Hraško - 2:1.

V tretej tretine sa "kamzíci" sami dostávali pod tlak vplyvom nepresnej rozohrávky. Vyrovnanie prišlo v 43. minúte z hokejky Coffmana. Súper zo Zvolena ale ďalej ťažil z niekoľkých hrubíc domácich vo vlastnom obrannom pásme. Ojedinelé útočné pokusy Popradu sa končili vedľa brány. V dobrých streleckých pozíciách nemierili presne Štrauch a po ňom ani Vartovník. Tri minúty pred koncom mohol rozhodnúť Buc, jeho zakončenie vykopol betónom na bránkovej čiare pozorný Nieminen. Poriadny zámok nasadili Zvolenčania "kamzíkom" v samom závere riadnej hracej doby. Ich zdrvujúci tlak sa ale gólom neskončil a stretnutie tam smerovalo do predĺženia. V ňom sa ani jedno z mužstiev nepresadilo, preto nasledovali samostatné nájazdy.

Hneď v prvej sérii sa presadil za domácich Štrauch. Po jeho góle sa najprv na ľade veľa diskutovalo a potom sa sporná situácia konzultovala s videorozhodcom. Gól napokon nebol uznaný pre dotyk puku brankárom Nieminenom. Za ohlušujúceho piskotu sa k puku postavil zvolenský legionár Coffman, ktorý sa nemýlil. Extra bod za výhru po predĺžení a samostatných nájazdoch tak brali hostia do Zvolena.

