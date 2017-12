Séria jedenástich prehier je minulosťou, Detva zdolala Liptákov na ich ľade!

Nehral sa oku lahodiaci hokej, no hosťom spod Poľany to neprekážalo, dôležité sú pre nich tri body!

30. dec 2017 o 19:44 TASR

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Orin Detva 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Gól: 22. Mat. Chovan (Videlka). Rozhodovali: Konc, T. Orolin – M. Orolin, Stanzel, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Kriška (Lipt. Mikuláš) 10 min za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 900 divákov.

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Suchý, Kuráli, Mezovský, Tabaček, Moravčík, Nádašdi – Števuliak, Langhammer, Huna – R. Rapáč, Lištiak, B. Rapáč – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Laco, Uhrík, Vybíral

HC 07 Detva: Viarbickij – Kuklev, Mar. Chovan, Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko – Klučiar, Surovka, Utkin – Žilka, Mat. Chovan, Milý – Piačka, Murček, Videlka – Jendroľ, Abramov, M. Surový

V zostave Liptovského Mikuláša figuroval už aj Richard Rapáč, najnovšia posila tímu spod Tatier, ktorého tréner Paukovček zaradil do druhého útoku k bratovi Branislavovi a Lištiakovi. Úvod zápasu sprevádzalo najmä množstvo nepresností na oboch stranách. Prvá vážnejšia šanca prišla v 8. minúte, keď sa M. Sukeľ dostal do úniku, no Viarbického neprekonal. O necelé dve minúty mali Liptáci ďalšiu dobrú príležitosť. Laco našiel pred bránou voľného Lištiaka, ktorý ale ani na dvakrát neprekonal brankára Detvy. Hostia sa do výraznejšieho tlaku dostali až počas prvej presilovky. V 14. minúte sa nahodený puk viackrát poodrážal popred Košarišťana, no z neprehľadnej situácie Detva nič nevyťažila. Ešte pred prvou sirénou sa dostal do dobrej šance J. Sukeľ, ani ten však nenašiel recept na prekonanie Viarbického.

Detva však vyškolila súpera v efektivite, keď sa po necelých dvoch minútach druhého dejstva ujala vedenia. Rýchly protiútok nekompromisne zakončil Chovan. V nasledujúcich minútach sa síce domáci hráči snažili o vyrovnanie, ale trápili sa v zakončení. Rysujúca hrozba deviatej prehry im zjavne zväzovala nohy, čo naopak vyhovovalo hosťom, ktorí sa do útoku príliš nehrnuli a umne si strážili jednogólové vedenie.

Ani tretia tretina nepriniesla oku lahodiaci hokej. Mikulášania boli smerom dopredu o niečo aktívnejší, ale v zakončení pôsobili kŕčovito. Nabudiť sa ich snažil pästným súbojom Kriška, ktorý s Macejkom spravil rýchly proces. V 50. minúte našiel J. Sukeľ pred bránou brata Matúša, ten však ani tretiu dobrú príležitosť nedokázal premeniť na gól. Posledná päťminútovka sa prakticky odohrala v útočnom pásme domácich, tí zasypali Viarbického viacerými strelami, no vytúžený gól sa im už nepodarilo streliť. Detva najtesnejším víťazstvom 1:0 zmazala nelichotivú sériu jedenástich prehier v rade.

Hlasy trénerov

Pavel Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: „Hra sa niesla v našej réžii proti súperovmu brankárovi. Za chlapcov góly dávať nemôžme. Mrzí ma to, že po pekných akciách sme nedokázali streliť ani jeden gól.“

Ivan Dornič, tréner Detvy: „To, aký som šťastný, sa nedá ani opísať. Po zápase v Nitre prevládalo u nás veľké sklamanie. Sadli sme si s chlapcami, dali mi tričko, ktoré mi asi prinieslo šťastie. Dnes bolo radosť pozerať na hráčov. Získali sme historické víťazstvo na ľade súpera.“