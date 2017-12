Štvrtok a piatok prinesie výdatné sneženie

Meteorológovia varujú pred silným snežením a tvorbou snehových závejov na celom strednom Slovensku.

27. dec 2017 o 18:36 SITA

BRATISLAVA. Výstrahy pred snežením, vetrom a tvorbou závejov vydal na najbližšie dva dni Slovenský hydrometeorologický ústav. Vo štvrtok a piatok sa týkajú celého územia Trenčianskeho, Banskobystrického a Žilinského kraja.

Pred zhoršeným počasím by mali byť na pozore aj obyvatelia a návštevníci niektorých okresov v Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji, konkrétne okresov Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany a Poprad. Zároveň na horách môže situáciu komplikovať silný vietor.



Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke, od štvrtka 28. decembra od 22.00 až do piatka 29. decembra do 10.00 platí na území celého Banskobystrického kraja výstraha 2. stupňa pred snežením. Miestami môže napadnúť 15 až 30 cm nového snehu.

Predpokladaná výška nového snehu je síce bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu a skomplikovať dopravu a pohyb ľudí.

Výstrahu 2. stupňa pred snežením vydal hydrometeorologický ústav od štvrtkového večera do piatka do 10.00 aj pre tri okresy v Trenčianskom kraji, pre Považskú Bystricu, Prievidzu a Púchov. Pre zvyšné okresy Trenčianskeho kraja platí výstraha 1. stupňa. Tvoriť sa tu môžu aj snehové záveje.

Výstraha 2. stupňa pred snežením platí od štvrtkového večera do piatka do 10.00 aj pre celý Žilinský kraj. Pozor si aj tu treba dať na snehové záveje.