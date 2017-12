Zvolen získal u suseda v Detve všetky body

Detva prehrala na domácom ľade v sedemgólovom zápase.

26. dec 2017 o 20:54 TASR, SITA

DETVA. Stretnutie medzi Detvou a Zvolenom sa od úvodu nieslo vo fantastickej atmosfére. Prvú šancu mali hostia, ktorí sa zásluhou Rossa dostali až pred bránu domácich. Zakončoval Coffman, ale jeho strela za chrbtom Hacketta neskončila. Od tohto momentu sa hra mierne upokojila, až kým neprišla 16. minúta. Prvý gól stretnutia dal Coffman, ktorý dorazil strelu Jozefa Kováčika. V závere tretiny mali domáci k dispozícii ešte presilovú hru, v nej však nič zaujímavé nevymysleli.

Aj druhú tretinu odštartovali lepšie domáci, ktorí sa hneď v 22. minúte dostali do obrovskej šance. V nej však Piačka trestuhodne zaváhal. O pár minút neskôr mohli domáci zvýšiť na 0:2, ale Ďaloga Hacketta neprestrelil. Potom nasledoval pokojný hokej, ktorý prerušila až 40. minúta. V nej sa do šance dostal Andersons, ktorý nezaváhal a poslal hostí do dvojgólového vedenia.

V tretej tretine sa do prvej šance dostali hostia zásluhou Coffmana, ale ten Hacketta neprestrelil. O pár minút neskôr sa však už však už Zvolenčania tešili z gólu, keď Chovan našiel Šišovského a ten bez problémov Hacketta prekonal. O pár sekúnd neskôr už bolo 0:4, keď sa presnou strelou prezentoval Bokroš. Domáci sa však nevzdali a dočkali sa zníženia.

V 49. minúte sa Coffman dostal do obrovskej šance, trafil však len žrď Hackettovej brány. O pár sekúnd neskôr sa do šance dostal Milý a znížil na 1:4. Už o desať sekúnd neskôr bolo 2:4. Do dobrej pozície sa dostal Videlka, ktorého strelu

ešte Šimko kryl, ale na dorážku Piačku už nárok nemal. V poslednej sekunde sa do šance dostal Špirko a presnou strelou upravil stav stretnutia na konečných 2:5.



Hokej - Tipsport liga 2017/2018 - 30. kolo - utorok:

HC 07 Orin Detva - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Góly: 50. Milý (Macejko, Žilka), 50. Piačka (Videlka, Murček) - 16. Coffman (J. Kováčik, Obdržálek), 40. Andersons

(V. Fekiač), 44. Šišovský (Michal Chovan, Špirko), 46. T. Bokroš (Matis, Kytnár), 60. Špirko (Michal Chovan, Hraško)

Vylúčení: 6:7 na 2 min, navyše Abramov (Detva) 10 min za hrubosť, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali:

Štefik, Mollner - Korba, Jobbágy, 1215 divákov



Detva: Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, D. Jendroľ, Utkin - Ščurko, Surovka, J.

Tibenský - Milý, Matúš Chovan, Žilka - Videlka, Gašpar, Piačka - M. Surový, Murček, Abramov

Zvolen: M. Šimko - Hraško, Drgoň, Ross, J. Kováčik, Ťavoda, T. Bokroš, Andersons, Wharton - Michal Chovan, Špirko,

Šišovský - Obdržálek, O. Steen, Coffman - Síkela, Kytnár, Matis - V. Fekiač, L. Jurík, Martin Ďaloga