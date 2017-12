Betlehemské svetlo je už vo Zvolene

Vlak Sitno priviezol Betlehemské svetlo do Zvolena ešte pred obedom.

23. dec 2017 o 14:15 Adriana Antolová

ZVOLEN. Skautskí dobrovoľníci pricestovali vlakom R 811 Sitno a priniesli so sebou do Zvolena Betlehemské svetlo. Odpáliť ste si ho mohli dnes na železničnej stanici. Rýchlik Sitno ďalej pokračoval do Košíc, zastavil sa aj v Detve a v Kriváni.

Betlehemské svetlo je na Slovensku považované za posolstvo mieru o narodení Krista, je symbolom vianočného pokoja.