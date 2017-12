Hokejisti z Detvy nezdolali Nové Zámky

HC Nové Zámky - HC 07 Orin Detva 3:1˙(1:0, 0:0, 2:1) Hokejisti Nových Zámkov na vlastnom ľade zdolali hráčov Detvy 3:1 v piatkovom zápase 29. kola slovenskej Tipsport ligy. Domáci sa dostali do vedenia v prvej tretine zásluhou Róberta Lantošiho. Na ďalšie góly si museli diváci počkať až do záverečnej časti stretnutia. Najprv sa presadili Nové Zámky - druhý a napokon víťazný zásah dosiahol Michal Novák. Hosťom sa o necelú minútu podarilo zdramatizovať duel gólom Davida Videlku, na bod však napokon nedosiahli. Naopak, definitívu výsledku dal do prázdnej bránky Jiří Cetkovský. Nové Zámky zvíťazili prvýkrát po piatich zápasoch, nováčik z Detvy sa neradoval z triumfu už deväťkrát v sérii.



Hokej - Tipsport liga 2017/2018 - 29. kolo - piatok:



HC Nové Zámky - HC 07 Orin Detva 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Góly: 10. Lantoši (Salija, Látal), 48. Michal Novák (Saulietis, Šimun), 60. Cetkovský (Š. Novotný) - 48. Videlka (Sládok)

Vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0,

rozhodovali: J. Konc, Siegel - Gegáň, Kaspar, 658 divákov



Zostavy:

Nové Zámky: Baroš - Látal, Salija, Michal Novák, Plášil, M. Jass, Milan Hruška, Vidovič - Lantoši, Š. Novotný, Cetkovský - Zbořil, Šimun, Saulietis - Hřebejk, V. Škoda, Lorraine - Fábry, R. Varga, Gratton - Dubec Detva: Hackett - Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Gachulinec, D. Jendroľ, Macejko - Surovka, Ščurko, J. Tibenský - Milý, Matúš Chovan, Utkin - Videlka, Murček, Žilka - Piačka, Gašpar, Abramov