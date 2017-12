Po predĺžení vyhrala Nitra nad Zvolenom

HKM Zvolen - HK Nitra 4:5 pp a sn (1:1, 1:2, 2:1, - 0:0, 0:1) Góly: 19. Chovan (Síkela), 25. Hraško (Kytnár), 49. Ťavoda (Síkela), 55. Ross (Coffman, Obdržálek) - 8. Blackwater (Ordzovenský, Slovák), 21. Mikúš (Paulovič, Rais), 24. Slovák, 44. Mikúš (Krištof), rozh. nájazd Paulovič. Rozhodovali: Jonák, P. Stano - Kacej, Kollár, vylúčení 4:6, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1678 divákov. HKM Zvolen: Nieminen Drgoň, Ross, Bokroš, Kováčik, Ťavoda, Hraško, Wharton, Andersons Coffman, Steen, Obdržálek Šišovský, Kytnár, Mich. Chovan Matis, L.Jurík, Špirko Ďaloga, V.Fekiač, Síkela HK Nitra: Lawson Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Rýgl, Versteeg, Korím, Mir.Pupák Mikúš, Krištof, Paulovič Blackwater, Slovák, Macík Šiška, J.Ručkay, Kovacs Csányi, Šille, Rzavský



Hostia začali ofenzívne a zasypali Nieminena spŕškou striel. Za svoju aktívnu hru sa dočkali aj zaslúženej odmeny. V presilovke po biliardovej akcii do prázdnej bránky otvoril v 8. minúte skóre Blackwater. V 12. minúte nádejne rozohratú akciu dobre nezakončil Šiška, Nitrania boli neustále agresívnejší, rýchlejší, vyhrávali osobné súboje a často sa dostávali do zakončenia. Trápenie domácich sa prejavilo aj v presilovke od 15. minúty, našťastie náladu im pred prestávkou zdvihol Chovan. V strednom pásme vybojoval v 19. Minúte puk, vymenil si ho so Síkelom, brankár Lawson sa nestihol premiestniť a Chovan do vyprázdnenej bránky vyrovnal. Hneď po prestávke, keď uplynulo len 21 sekúnd, Mikúš do siete dorazil puk, ktorý vyslal na bránku Rais a tečoval ho ešte Paulovič. Po necelých troch minútach krížom prihrával v presilovke na druhú stranu Slovák a Ťavoda si nešťastne puk stečoval do vlastnej bránky. Dvojgólové vedenie hostí nemalo dlhé trvanie, v 25. minúte strelil kontaktný gól pri hre štyroch na štyroch svojím typickým spôsobom od modrej Hraško, domácich povzbudil a v presilovke mohol v 30. Minúte Ross vyrovnať. Hostí z herného rytmu vykoľajili až tri vylúčenia za sebou, no pri tom treťom mal v oslabení v 33. minúte na hokejke Blackwater po chybe domácich ďalší gól Nitranov, no minul bránku. V záverečnej tretine sa v 44. minúte oprel do forhendu po spolupráci s Krištofom Mikúš a tečovaný puk sa dostal za chrbát Nieminena. Zvolenčanom iné nezostávalo, ako všetko vsadiť na jednu kartu a pokúsiť sa o zvrat. V 48. minúte nevyužili šance Obdržálek a Ross, no v 49. minúte už trafil od modrej Ťavoda presne a znížil. V 53. minúte po brejku a prečíslení trafil hosťujúci Slovák hornú žŕdku a mohlo ho to mrzieť, pretože v 55. minúte v presilovke Ross zblízka vyrovnal. V predĺžení sa nechal vylúčiť Mezei, hostia sa ubránili a o dvoch bodoch pre Nitranov nakoniec rozhodol v samostatných nájazdoch Paulovič. Domáci si tak pretrhli deväťzápasovú šnúru víťazstiev.