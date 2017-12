Sarvaška: Dobrá lokalita, dobrá adresa

Bezchybná orientácia, výborná dostupnosť, zaujímavá morfológia terénu, nádherné výhľady na mesto a okolitú krajinu.

25. dec 2017 o 0:00

Každý má svoj vysnívaný dom. Ak je to len o dome, môže to byť chyba. Ak je to o dome v lokalite, už je to lepšie. Ideálne je však snívať o lokalite, a až následne o vysnívanom dome v nej. Sarvaška chce byť Lokalitou. Chce byť iná, a stáť mimo nekonzistentný priemer rezidenčných štvrtí ostatných rokov. Chce mať charakter.

Sarvaška nechce byť len o domoch, ale viac o vzťahoch domov medzi sebou a ich vzťahu k ulici, krajine a celku. Má na to predpoklady. Bezchybná orientácia, výborná dostupnosť, zaujímavá morfológia terénu, nádherné výhľady na mesto a okolitú krajinu. Všetko atribúty dobrej adresy.

Má to však podmienku. Uvedené je potrebné rešpektovať, rozvinúť a následne zadefinovať transparentné vzťahy tak, aby mal každý, bez ohľadu na čas, garanciu kvality svojho mikrosveta. Garanciu pre tých, ktorí budú prví, že tí neskorší lokalitu neznehodnotia, a garanciu pre tých, ktorí prídu neskôr, že sú na správnej adrese a stále je z čoho si vybrať, bez nutnosti ústupkov.

Sarvaška má premyslené vnútorné vzťahy. Primeranou reguláciou je pre každú parcelu zadefinované optimálne využitie s ohľadom na bezprostredné okolie a, samozrejme, s ohľadom na celok. Akceptácia regulácie nie je kompromisom, skôr potrebou, bez ktorej neexistuje žiadna Lokalita či Dobrá adresa.

Jej prijatie je pre každého budúceho rezidenta garanciou sekundárnej pridanej hodnoty, ktorá sa z mnohých súčasných štvrtí vytratila napriek tomu, že práve túto komoditu si všetci podvedome ceníme najviac, a to bez ohľadu, či nás uchvacuje intimita stredovekého talianskeho mesta, alpská horská usadlosť, rybárska osada mediteránu, usporiadanosť liptovskej dediny, alebo medzivojnová vilová štvrť na pražskej Malej Strane. Vždy je to o kontexte, pochopení situácie a splynutí s ňou.

Pestrosť ponúkaných parciel a zástavbových situácií je minimalizovaná na nevyhnutnú mieru, s cieľom zvýšiť čitateľnosť štruktúry. Trajektória a niveleta ulíc citlivo reflektuje originálnu terénnu morfológiu, je logická, orientačne bezkonfliktná. Ponuka parciel je vyvážená, bez kvalitatívnych extrémov, čo je znova krok k rovnováhe a konzistentnosti.

Nenájdete tu parcely zlé, priemerné a výborné, iba parcely dobré. Dobré a vhodné pre určitý typ domu. Nie však nasilu pre každý typ domu túto ambíciu Sarvaška nemá. Dobrá lokalita sa domom neprispôsobuje, ale domy sa rešpektujúc vzťahy prispôsobujú lokalite, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou. Nenájdete tu parcelu bez slnka, či parcelu bez výhľadu, nezastavateľnú a susednými stavbami znehodnotenú parcelu. Len dobrú slnečnú parcelu s garantovanými vzťahmi dnes, zajtra, ale aj o niekoľko rokov.

Martin Repický, autor návrhu