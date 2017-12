Zvolen zvíťazil už deviatykrát po sebe

Na domácom ľade zdolali zvolenskí hokejisti súpera z Nových Zámkov.

20. dec 2017 o 21:06 TASR

HKM Zvolen - HC Nové Zámky 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 8. Michal Chovan (J. Kováčik), 12. Kytnár (Hraško), 34. Obdržálek, 43. Martin Ďaloga (Ťavoda, L. Jurík) 32. Cetkovský, 48. Šimun (Š. Novotný, M. Novák). Rozhodovali: Jonák, P. Stano Jobbágy, M. Korba, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1093 divákov.

Zvolen: Nieminen Drgoň, Ross, Hraško, J. Kováčik, Ťavoda, Wharton, T. Bokroš Coffman, Steén, Obdržálek Špirko, Kytnár, Michal Chovan Matis, L. Jurík, Martin Ďaloga Andersons, V. Fekiač, Síkela

Nové Zámky: Baroš Foltán, Látal, M. Novák, Plášil, Milan Hruška, M. Jass, Vidovič - Lantoši, Š. Novotný, Cetkovský Zbořil, Šimun, B. Fábry Hřebejk, V. Škoda, Lorraine Šimek, Dominik Rehák, M. Dubec

Uprostred Rastislav Špirko, vľavo Branislav Fábry a vpravo Karel Plašil. (zdroj: TASR)



Oba tímy začali duel vlažne, viac striel si pripísali Novozámočania, ale ani jedna z nich nebola nebezpečná. Prvú vážnejšiu šancu si vypracovali domáci hokejisti. V ôsmej minúte z ľavého kruhu poslal Kováčik puk do pravého na Michala Chovana, ktorý si pripravil koncovku a urobil dobre, prekonal totiž Baroša.

V dvanástej minúte nahodil od modrej čiary puk Hraško, korčuľou si ho spracoval Kytnár a z asi dvoch metrov z otočky zvýšil na 2:0. Skóre mohlo byť aj vyššie, ak by Obdržálek nezazvonil na žŕdke v dobrej príležitosti pred bránkou. Hostia mohli znížiť v presilovke. Po teči Škodu zasahoval Nieminen a prácu mal potom i po slušnej strele Lorrainea z kruhu.

Stredné dejstvo začali aktívnejšie Zvolenčania. Coffman to skúšal na Baroša najprv zblízka a neskôr z ľavého kruhu, no nebol úspešný. Nové Zámky sa postupne osmelili, blízko ku gólu mal Škoda, ale tešil sa až v 32. minúte Cetkovský. Ťažil z chyby Whartona, prešiel s pukom do medzikružia a prestrelil domáceho gólmana.

Hráči spod Pustého hradu však rýchlo odpovedali. O necelú poldruha minútu získal puk v strednom pásme Obdržálek a sólo od modrej čiary zavŕšil na 3:1. Štvrtý gól mal do prestávky ešte na hokejke Matis, ale nepresadil sa sám pred brankárom hostí.

V úvode tretej tretiny domáci potvrdili svoju dominanciu. V 43. minúte to skúšal dvakrát bekhendom zblízka Ťavoda, no skórovať sa napokon podarilo až z dorážky Martinovi Ďalogovi 4:1. Piaty gól mohol potom pridať Síkela, neuspel sám pri ľavej žrdi a po úniku Coffmana zahodil tutovku pri dorážke Steén.

Nové Zámky sa ešte vrátili do hry v presilovke o dvoch hráčov. Vyšachovali troch brániacich Zvolenčanov a Šimun zakončoval do odkrytej časti Nieminenovej svätyne v čase, keď z trestnej lavice práve vyskočil vylúčený Kováčik. Hostia potom dostali krídla, boli pri chuti, veľkú šancu nevyužil Fábry, no "bryndziarom" sa na druhej strane núkali brejkové situácie. V jednej z nich sa ocitol Coffman, proti bol Baroš.

V závere sa nechal zbytočne vylúčiť Novozámočan Novák, pripojil sa ešte k nemu Jass, takže žiadna dráma sa na ľade už nekonala.