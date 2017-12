Byt zhorel prakticky do tla

Zraneného muža previezli s popáleninami do nemocnice.

19. dec 2017 o 19:54 Ľubica Mojžišová

DETVA. Hasiči dnes bojovali s požiarom, ktorý vypukol okolo pol šiestej podvečer v byte na 6. podlaží bytového domu na Ulici A. Hlinku v Detve. „Evakuovali sme všetkých obyvateľov 10-podlažného bytového domu,“ povedal riaditeľ Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene Dušan Hancko.

Momentálne ešte kontrolujú byt aj zvyšok domu, či nezostalo niekde tlieť skryté ohnisko. V byte sa nachádzal pravdepodobne len jeden muž, ktorého previezli do nemocnice. Okrem toho, že sa nadýchal splodín, utrpel aj popáleniny.

K možnej príčine požiaru sa Hancko vyjadrovať nateraz nechcel. „Vyšetrujeme ju,“ okomentoval.

„Požiar bytu spravidla končí značným termickým poškodením,“ reagoval na otázku, do akej miery je byt poškodený. Znamená to, že zhorel prakticky celý do tla.