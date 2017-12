Tréner MFK Zvolen Süttő: Pozitíva vidím v domácich zápasoch

Blíži sa koniec roka a patrí sa bilancovať. Kormidelník MFK Zvolen Marián Süttő hodnotí jesennú časť.

19. dec 2017 o 12:40 (mim)

ZVOLEN. Je známe, že „padol za obeť“ staručký štadión Lokomotívy, na jeho troskách vyrástol moderný stánok spĺňajúci potrebný komfort nielen pre hráčov, no hlavne pre divákov. Vo futbalovom MFK v tomto roku nastalo veľa podstatných zmien.

Zvolen si zachoval druholigovú príslušnosť, aj keď v poslednom stretnutí súťaže, no predsa. Svoju činnosť v MFK ukončil po sezóne i dlhoročný tréner mužov Anton Jánoš a pred začiatkom 25. ročníka druhej najvyššej futbalovej súťaže sa na lavičke MFK pod Pustým hradom objavil 52-ročný ročný rodák z Nitry, držiteľ najvyššej trénerskej licencie UEFA Pro, Marián Süttő. Po skončení jesennej časti druhej ligy prináleží hodnotiť sezónu práve jemu.

Jeseň nad očakávanie

Prečítajte si tiež: Tréner MFK hodnotí svojich zverencov: Najlepšie obstál Jenčo, trom hráčom poriadne naložil

„Mužstvo MFK Zvolen odohralo jesennú časť pod mojím vedením a dovolím si povedať, že z viacerých hľadísk sme skončili nad očakávanie. Za celkové umiestnenie, ale aj za predvádzanú hru chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili. Manažmentu klubu, realizačnému tímu, fanúšikom, ale predovšetkým hráčom. Je potrebné uvedomiť si, prečo a vlastne ako sa to celé začalo, z čoho sme sa odrážali, ako sme krok po kroku formovali káder a ako sme sa dostali na 9. miesto po 17 odohratých kolách,“ zamyslel sa nad doterajším účinkovaním mužstva MFK tréner Marián Süttő s úmyslom nielen zhodnotiť, ale aj analyzovať pôsobenie počas jesene a naznačiť smerovanie zvolenského futbalu.

Späť k letnej príprave

„Prvého júla sa začala príprava na nový ročník, začínali sme ako jedno z posledných mužstiev z jednoduchého dôvodu. Mali sme k dispozícii iba 4 hráčov a z toho dvoch brankárov. Okamžite som sa nastavil na krízový program a zmenil som sa na cestovateľa-pozoro-vateľa-telefonistu, a cez všetky možné cestičky som sa snažil doplniť káder a vytvoriť tím schopný vôbec nastúpiť do súťaže. Z celkového počtu 40 skúšaných hráčov sme vybrali 18-členný káder. Ak k tomu prirátam odchod už zabehnutého, ale hlavne dohodnutého asistenta Geriho, nebolo mi všetko jedno. Našťastie, riešenie bolo vybavené rýchlo a pán Moravčík, jedna z legiend slovenského futbalu, bol ochotný so mnou spolupracovať a to ma výrazne odbremenilo,“ zaspomínal Süttő na svoje začiatky vo Zvolene.

Konkurencieschopný tím

Mužstvo nazbieralo 22 bodov pri 6 výhrach, 4 remízach a 7 prehrách s celkovým skóre 19:29. V Slovnaft Cupe sa prebojovalo do piateho kola, čo bolo rekordným umiestnením MFK, z 211 tímov sa prebojovalo medzi najlepších 16 aj napriek tomu, že všetky stretnutia hrali Zvolenčania na trávnikoch súperov.

„Vo všetkých zápasoch sme boli konkurencieschopní a z kondičného, ale hlavne herného vplyvu sme vo viacerých dueloch diktovali tempo. Pozitíva vidím v domácich zápasoch, kde sme nepoznali prehru. Na začiatku však narýchlo a v strese poskladané mužstvo malo určite aj veľkú neistotu a negatíva.