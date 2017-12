Izrael: krajina mnohých tvárí

Približne 17-tisíc Slovákov ročne navštívi Izrael. Pri vstupe do krajiny postačí cestovný pas.

29. dec 2017 o 13:12 Adriana Antolová

Ako skupinka mladých ľudí máme radi krátke výlety po Európe, ale aj mimo nej. Naposledy sme navštívili Izrael, kde sme strávili štyri dni plné zážitkov. Krajina ponúka množstvo krásnych miest, ktorými si dokáže prilákať turistov z celého sveta.

Tel Aviv: Spojenie minulosti a súčasnosti

Tel Aviv, hlavné mesto Izraela je spojením minulosti a súčasnosti. V jednej uličke môžete obdivovať nádhernú architektúru spred tisícky rokov a hneď o uličku ďalej presklený mrakodrap známeho hotela. Každé miesto je iné. Turisti si môžu naplno užiť upravené a udržiavané pláže, kde môžu oddychovať, ale aj ihriská či posilňovne pod holým nebom, pre športuchtivých.

Pre labužníkov dobrého jedla reštaurácie na každom rohu pripravujú chutnú šakšuku – jedlo z dusenej papriky a paradajky poliate vajcom. V roku 1948 bol Izrael vyhlásený za štát, čo spôsobilo príliv Židov z Maroka, Iraku, Turecka, Jemenu či Severnej Afriky, ktorí tu našli nový domov. Prejavilo sa to na preniknutím netradičných druhov pokrmov medzi tradičné pochúťky.

Pribudli jedlá z grilovaného mäsa, ryžové pokrmy, plnená zelenina či obľúbený chlieb pita a šaláty, ktoré jedávajú Izraelčania ráno, na obed aj večer. Falafel – malé vyprážané cícerové fašírky podávané v pite so šalátom, ale aj humus – nátierku z cíceru, vyhľadávajú domáci, ale aj turisti. Falafel sa dokonca označuje za národné jedlo Izraela a izraelská kuchyňa môže zaň ďakovať najmä arabskému svetu.

Mesto ponúka možnosti na vyplnenie voľného času najmä pre mladých. Staršie ročníky poteší príjemná promenáda popri Stredozemnom mori, vysvietená množstvom lámp.

Hlavné mesto je miestom rôznych kultúr, národností, vierovyznaní. Krajina má vyspelý turizmus, dokonca tam žijú ľudia z celého sveta. Multikulturalitu, vyspelosť a bohatstvo krajiny určite spozorujete už pri vstupe na izraelskú pôdu. Budete si pripadať ako kdekoľvek v Európe, dokonca možno príjemnejšie. Ľudia sa vám snažia pomôcť, navigovať vás správnym smerom.

Drahšie ako u nás

Za málo peňazí nečakajte veľa muziky. Touto myšlienkou by sa mali riadiť všetci turisti, ktorí plánujú navštíviť Izrael a najmä jeho hlavné mesto. Tel Aviv ponúka naozaj bohatý výber potravín, ale aj bavlnených vecí či kožených výrobkov. V obchodoch je drahšie ako u nás, rovnako aj nakupovanie na trhoch, kde môžete dostať koreniny zo všetkých kútov sveta, zeleninu, ktorú na Slovensku nájdete len zriedkakedy, ak vôbec, tak určite nie takej veľkosti, farby a chuti, ale aj sladký turecký zákusok – baklávu či turecké potešenie – lokum.

Kožu a výrobky z nej nájdete u každého druhého trhovníka, rovnako aj kašmírové šály. Cena je priamoúmerná akosti, za kvalitné kúsky si vážne priplatíte. Určite však nezabudnite zjednávať, urazili by ste ich a zároveň prišli o možnosť získať svoju vytúženú vec oveľa lacnejšie.

Jeruzalem – miesto dýchajúce vierou

Deň strávený v Jeruzaleme je príliš krátky na to, aby človek nasal dostatok energie, ktorá sa šíri vzduchom. Prastaré a tisícky rokov uctievané miesta v Jeruzaleme navštevujú veriaci, ktorí sa prídu pomodliť a popriať si šťastie k Múru nárekov, ale aj turisti, ktorých fascinuje mimoriadny historický a kultúrny význam.

Mesto zrodené z biblických príbehov, kde vedľa seba žijú kresťania, židia a moslimovia, ktorí Jeruzalem považujú za svätý, je rozdelené na tri časti. Opevnené Staré mesto má svoju kresťanskú, židovskú, arménsku a moslimskú štvrť, zároveň ponúka turistom najviac pamiatok. Západný Jeruzalem je rýchlo sa rozvíjajúce nové mesto a tretia časť Jeruzalemu je prevažne arabská – Východný Jeruzalem.

V Starom meste sme absolvovali prehliadku po najkrajších a najzaujímavejších pamiatkach. Odporúčam zaplatiť si fakultatívny výlet spolu so sprievodcom, ktorý vám detailne vyrozpráva históriu a význam jednotlivých pamiatok a vezme vás k Múru nárekov, ktorý je paravánmi oddelený na dve časti, pre mužov a pre ženy, kde sa sústreďujú tisícky turistov a domácich. Veriaci sa prídu pomodliť, ostatní si prinesú aspoň svoje želania napísané na malých kartičkách, ktoré vložia do škár múru s vierou, že sa im priania vyplnia.

Olivová Hora, chrámy, synagógy, minarety mešít, Krížová cesta Via Dolorosa vtiahne návštevníka do posledných hodín života Ježiša Krista, Bazilika Svätého hrobu, kde je posledných päť zastávok Ježišovej cesty na kríž. Najposvätnejším miestom pre kresťanov je práve Bazilika Svätého hrobu, tu na Golgote, kde Ježiša ukrižovali a uložili do hrobu, z ktorého vstal z mŕtvych. Pre moslimov je zas najsvätejší Skalný Dóm a pre Židov Múr Nárekov.

Pevnosť Masada a Mŕtve more

Ak chcete zažiť nádherný východ slnka z Masady, 600 metrov vysokého skalnatého útesu na okraji Judskej púšte neďaleko Mŕtveho mora, ktorá je symbolom Židov proti zotročovaniu Rimanmi, musíte si vyšliapať trištvrte hodinu po strmom kamennom teréne ešte za tmy. Dnes po pevnosti ostali len ruiny a viditeľné pozostatky po podzemných úkrytoch. Na holom kameni a prachu, naokolo nič len hlboké zrázy a vysoké kopce, bolo vybudované mestečko, ktoré malo aj synagógu. Považovaná je za najstaršiu synagógu v Izraeli, kde boli ukryté grécke, hebrejské a arménske zvitky od Mŕtveho mora.

Najnižšie položené bezodtokové jazero, Mŕtve more, leží na hraniciach Jordánska a Izraela. Zatiaľ čo obyčajná morská voda obsahuje asi 35 promile soli, Mŕtve more je 10-krát slanšie. Zaujímavé je aj bahno z Mŕtveho mora, ktoré má liečivé účinky. Vyjdite z vody a natrite si celé telo, nechajte pôsobiť aspoň 30 minút a opláchnite sa v sprche na pláži, z ktorej tečie sladká voda. Vaša pokožka ostane hebká a vyživená.

Zaujímavé postrehy z Izraela

Pripravte sa na pasovú kontrolu, ktorá sa pýta na detaily cesty, miesto pobytu, destinácie a účel cesty

Vezmite si väčšie vreckové