Dráma na koncerte. Po konflikte s esbéeskou skončil v nemocnici a s titánom v sánke

Muž hľadá svedkov incidentu.

ZVOLEN. Taký zážitok z koncertu neočakával. Skončil po ňom na tri noci v nemocnici. Dôvodom bola zlomená sánka na viacerých miestach. Okrem toho prišiel o niekoľko zubov.

Incident sa stal 16. júna vo Zvolenskej Slatine, ťahákom koncertu viacerých hudobných kapiel bol Kreyson a Horkýže Slíže.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viliam Meleg priznáva, že zbytočne vyvolal konflikt. Keby vedel, aká mela sa strhne, bol by si zahryzol do jazyka. Dnes by radšej vrátil čas späť, no pohľad do zrkadla mu pripomína, že to nie je možné.

Hľadá svedkov udalosti

Na koncerte bol s manželkou a dcérou, no práve v čase incidentu z miesta, odkiaľ koncert sledovali, odbehli.

„Stála za mnou pani s dcérou, prekážalo jej, že ľudia stojaci blízko nej fajčia. Tak som na nich zakričal, aby nefajčili,“ spomína.

Vznikla z toho slovná potýčka s jedným mužom. „Pochytili sme sa, ale nič som mu neurobil,“ dodáva.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Jeden smer na Zvolen uzavreli, na druhom je semafor. Banskobystrický kraj rekonštruuje cesty Čítajte

Zavolali na neho strážnu službu. Viliama chytili a vyvliekli k bráne futbalového štadióna, na ktorom sa koncert odohrával.

Keď precitol, ležal na zemi a z ucha sa mu rinula krv.