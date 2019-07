Tradičný Muzikálový festival Jozefa Bednárika sa presúva do Kúpeľov Sliač

Už 12. ročník obľúbeného festivalu si môžu všetci milovníci muzikálu, šansónov, kabaretu, filmovej a divadelnej hudby vychutnať 17. a 18. augusta. Vstupenky sú už v predaji.

5. júl 2019 o 14:32

Tento rok sa tradičný Muzikálový festival Jozefa Bednárika presúva do romantického prostredia Kúpeľov Sliač.

Melódie svojho srdca si návštevníci budú môcť vychutnať opäť v podaní elitných slovenských umelcov. Program je rovnako ako po iné roky prehliadkou súčasnej i minulej muzikálovej a filmovej hudby, ktorá bude tento raz okorenená aj najslávnejšími operetnými áriami. Samozrejmosťou bude tradičné oceňovanie osobností za prínos v muzikálovej tvorbe Brusnianska brusnica a Tabuľa slávy. Odborným garantom podujatia je tentoraz český hitmaker Zdeněk Barták.

Sobotný program bude v divadelnej sále kúpeľného domu Palace na Sliači, kde si diváci vychutnajú operetu Hrnčiarsky bál v podaní študentov topolčianskeho konzervatória, a tiež si prídu na svoje pri operetách Martina Babjka a Miroslava Dvorského. Pozvanie na festival prijal bez váhania. „Počul som, že tu pravidelne vládne priam rodinná atmosféra, kde si účinkujúci môžu podebatovať s divákmi. Takéto situácie bežne nezažívam, no celkom sa na to teším. V súčasnosti vyberáme s organizátormi repertoár. Ešte nie je definitívny, ale budú to najznámejšie kúsky klasických operiet Lehára, či Straussa,“ vyznal sa maestro Miroslav Dvorský.

Hlavný festivalový program začne v nedeľu o 15:00 hod. na nádvorí pred slávnou Dvoranou Palace, Kúpeľov Sliač. O 15:30 hod. v programe LEGENDY uvidíte Vaša Patejdla, Pavla Hammela, Martina Babjaka a Miroslava Dvorského. Počas vyše 7 hodinového maratónu si spomenieme aj na fenomenálneho textára a básnika Joža Urbana, diváci si vychutnajú šansón v podaní Andrei Zimányiovej, s Jurajom Čurným si zaspomíname na slávnu slovenskú a českú filmovú a televíznu hudbu, ale chýbať nebude ani veľký muzikál.

Organizátori avizujú viacero atraktívnych darčekov, za všetky spomenieme znovu naštudované predstavenie Cyrano z predmestia, v podaní troch jeho hlavných protagonistov na čele s Mirkou Partlovou a Jánom Slezákom. Chýbať nebude ani prvý slovenský Cyrano- Jozef Benedik a jeho šarmantná kolegyňa Kamila Magálová sa, vraj, objaví tiež.

Vstupenky na Muzikálový festival 2019 sú už v predaji, kúpiť si ich môžete aj priamo tu.