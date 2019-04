Očovčanka Jana Bahledová o výrobe postavičiek: Je to ako droga.

Okrem samotných bábik sa venuje aj výrobe rôznych miniatúr, ktoré sú súčasťou postavičiek.

OČOVÁ. Žena v domácnosti, hudobník či filmový režisér. Reč je o nevšedných látkových bábikách, ktoré vyrába šikovná Jana Bahledová z Očovej.

Hoci sa svojmu koníčku nevenuje dlho, vytvorila už veľké množstvo rôznych druhov.

Jej kreativitu oceňujú mnohí obdivovatelia a ako sama tvrdí, s prácou jej dokonca pomáha aj jej manžel.

Na konte má už desiatky

S výrobou takýchto bábik začala Jana Bahledová iba minulý rok na jeseň. Napriek tak krátkemu obdobiu sa však môže pýšiť skutočne hojnou zbierkou.

„Za tento čas sa mi podarilo vytvoriť približne sto rozličných druhov postavičiek. Táto práca ma neskutočne baví, viem sa pri nej dokonale zrelaxovať. Je to ako droga, keď začnem, nedokážem prestať,“ smeje sa umelkyňa.

Inšpirácia z Talianska

Čo bolo však pre pani Janu prvotným impulzom začať s takouto tvorbou? „Keďže som už nejaký ten rok na výsluhovom dôchodku, okrem prác okolo rodinného domu od jari do jesene som si potrebovala vyplniť aj voľný čas dlhých zimných večerov,“ vysvetľuje.

Dopĺňa tiež, že sa spočiatku začala venovať tzv. macramé (uzlovaniu), ktoré sa naučila ešte ako školáčka a takýmto spôsobom začala vyrábať rozličné náramky, náhrdelníky, náušnice, tašky a tiež obojky pre psov.

A práve táto činnosť ju doviedla až k handrovým bábikám.

„Pri hľadaní inšpirácií na internete som sa náhodou dostala na stránku, kde mala jedna pani z Talianska fotky takýchto bábik. Veľmi sa mi zapáčili a preto som sa pokúšala nájsť aj nejaký postup, ako ich vyrába, čo sa mi aj podarilo. Potom som to začala skúšať, najskôr len pre seba a neskôr aj pre rodinu a priateľov,“ opisuje svoje začiatky.

Vyrába aj doplnky

Ako tvrdí pani Jana, v súčasnosti už robí bábiky aj na mieru. Či už ide o dar pre priateľov k sviatku, alebo vytvorí bábiku podľa určitej charakteristickej črty konkrétneho človeka, možností je skutočne veľa.

„Stáva sa mi, že si záujemca vyslovene povie, čo si želá a ako si to predstavuje, poprípade mi presne povie, o akú postavu by malo ísť. Najbližšie mám v pláne vyrobiť na želanie režiséra Woodyho Allena. Je to skutočne veľká výzva,“ teší sa.

Okrem samotných bábik sa však venuje aj výrobe rôznych miniatúr, ktoré sú súčasťou postavičiek. Sú to napríklad košíčky, kabelky, knižky alebo okuliare.

Pomáha aj manžel

Šikovná Očovčanka si svoj koníček skutočne užíva. A čo na jej aktivity hovorí rodina?

„Moja rodina ma v tejto činnosti podporuje a občas tiež híkajú, aké sú tie bábiky krásne,“ smeje sa. Tiež dodáva, že jej dokonca občas pri výrobe pomáha aj jej muž. „Niektoré bábiky sú na stojanoch z dreva. Tie mi vyrába môj šikovný manžel, a nielen to. Tiež rôzne stolčeky, fľaše a dokonca vyrobil aj miniatúrnu drevenú fajku pre námorníka. Som mu za to nesmierne vďačná,“ uzatvára.