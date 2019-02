Cez maturity precestoval Európu. K svojej práci titul nepotrebuje

Turci a Sýrčania patria k najmilším a najpohostinnejším ľuďom, akých som kedy stretol, hovorí mladý cestovateľ.

16. feb 2019 o 20:12 Paulína Paprčková

Róbert Bobor je 20-ročný chalan zo Zvolena, ktorý vyštudoval elektrotechniku na banskobystrickej priemyslovke.

Teraz by mal sedieť na prednáškach, či pripravovať sa na skúšky. On však uprednostnil prácu pred vysokou školou a už pár rokov cestuje po Európe.

Aké boli vaše cestovateľské začiatky? Prečo ste sa rozhodili precestovať Európu a nie len ísť niekde na dovolenku?

S rodičmi sme na dovolenky do zahraničia nikdy nechodili, ale ja som veľmi chcel. Len čo som mal na to vek, trochu peňazí a príležitosť, hneď som ju využil. Najprv som išiel len na „otočku“ do Viedne a o mesiac nato do Londýna. Tam ma na letisku skoro hodinu vypočúvali. Zrejme sa im zdalo podozrivé, prečo prišiel 17-ročný chlapec na pár hodín do Londýna, ešte k tomu len s batohom.

V júli 2016 som išiel na víkend do Paríža a potom som sa aj s kamarátom rozhodol, že zoberieme batohy a spravíme si menší roadtrip. Išli sme cez Rakúsko do Slovinska, Talianska, Chorvátska, Srbska a nakoniec Maďarska.

Potom som sa dozvedel o programe Erasmus+ a mohol som ísť na niekoľko týždňov zadarmo do Poľska. V septembri sme boli týždeň vo Švajčiarsku, v októbri na dva týždne v Estónsku a v novembri na Cypre.