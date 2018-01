Pohľad do histórie: Ženská atletika vo Zvolene

V roku 2016 vydal Slovenský atletický zväz prvýkrát historické tabuľky, ktoré sa už každoročne aktualizujú. Je v nich uvedených 100 najlepších slovenských atlétov v každej atletickej disciplíne podľa dosiahnutého výkonu.

24. jan 2018 o 13:22 Ján Čierny

ZVOLEN. Mravčou prácou atletických štatistikov sa podarilo zmapovať viac ako storočnú históriu atletiky na Slovensku. Z tabuliek však možno vyčítať aj časť histórie zvolenskej atletiky, ktorá bola v niektorých obdobiach na veľmi dobrej úrovni. Nebude to však komplexný pohľad na kráľovnú športu pod Pustým hradom, pretože, bohužiaľ, zachytáva len jej najlepších jednotlivcov. Po tom, ako sme zhruba pred rokom zdokumentovali zvolenskú mužskú atletiku, „oprášime“ aj históriu ženskej.

Zvolenská rodáčka medzi šprintérskou špičkou

Kráľovnou zvolenskej ženskej atletiky je jedna z najvýznamnejších športovkýň v histórii slovenskej atletiky Eva Glesková, rodená Lehocká. Bola účastníčka troch olympijských hier (Tokio 1964, Mexiko 1968, Mníchov 1972) a finalistka šprintu na 100 m na OH 1972 v Mníchove. Zatiaľ sa ako jediná slovenská atlétka v histórii stala spoludržiteľkou svetového rekordu. Dňa 1. júla 1972 v medzištátnom stretnutí Maďarsko–Československo v Budapešti vyrovnala výkonom rovných 11 sekúnd (ručné meranie) svetový rekord v behu na 100 m. Elektronicky meraným časom 11,29 s z OH 1968 v Mexico City dodnes drží na najkratšej šprintérskej trati slovenský rekord.

Zvolenská rodáčka Eva Lehocká (narodená 26. júla 1943) začala s atletikou až ako 15-ročná u zvolenských trénerov Krištofa a Lizoňa. Po odchode do Bratislavy dlhé roky obliekala dres Slávie SVŠT a na sklonku kariéry pôsobila v Interi Bratislava. V hlavnom meste sa pod vedením trénerov, najprv Antona Hajmássyho (do roku 1962), a potom neskoršieho manžela Pavla Gleska, prebojovala do svetovej šprintérskej špičky.

Dlhý čas patrila Eva Glesková -Lehocká na štadióne pri internáte Mladá garda v Bratislave spoločne s diaľkarkou a šprintérkou Evou Šuranovou, výškarkou Máriou Mračnovou a so štvorstovkárkou Annou Chmelkovou do štvorice slovenských atlétok svetovej triedy. Na túto éru môžeme už len nostalgicky spomínať. Na rozdiel od ďalších troch sa síce nemôže pochváliť medailou z vrcholnej súťaže, ale zase ako jediná sa zapísala do svetových rekordných listín.

Už ako 21-ročná sa prebojovala na olympijské hry. V Tokiu 1964 bola v behoch na 100 i 200 m vyradená v semifinále. O dva roky neskôr na ME 1966 v Budapešti dosiahla Eva Glesková-Lehocká svoje najlepšie výsledky na vrcholných súťažiach. Štvrté miesto na stovke a šieste na dvojstovke. Na OH 1968 v Mexico City na stovke znovu vypadla v semifinále, na dvojstovke už v rozbehu. Na ME 1969 v Aténach skončila v najkratšom šprinte vo finále siedma.

Životná forma

V životnej forme bola Eva Glesková v roku 1972. Nielenže ručne meraným časom 11,0 s vyrovnala svetový rekord na stovke, ale viackrát zdolala atletické superhviezdy Renate Stecherovú z NDR a Irenu Szewińsku z Poľska. Na OH 1972 v Mníchove išla ako kandidátka na medailu. Spoločne s neskorším olympijským víťazom v hode diskom Ludvíkom Daněkom dostala česť skladať v mene výpravy olympijský sľub. Po zranení zadného stehenného svalu pravej nohy v semifinále stovky sa však jej nádeje na úspech rozplynuli. Vo finále bežala zranená a časom 12,48 s skončila ôsma.

Počas športovej kariéry utvorila Eva Glesková spolu 28 československých rekordov na tratiach 100 m (21 rekordov) a 200 m (7 rekordov). V priebehu trinástich rokov (1960 – 72) reprezentovala bývalú ČSSR v 21 medzištátnych stretnutiach a zaznamenala v nich 22 víťazstiev. V behu na 100 m získala šesť a na 200 m sedem titulov majsterky ČSSR.

Ďalšie významné šprintérky

O 30 rokov neskôr sa vo Zvolene narodila ďalšia vynikajúca šprintérka Jarmila Zifčáková. Postupne pod vedením trénerov Zbončáka, Kolibíka a Puškára sa dostala až do slovenskej reprezentácie. Dvakrát reprezentovala Slovensko v Európskej lige družstiev (1994 Istanbul, 1995 Maribor) v najkratších šprintoch.